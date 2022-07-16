Разводят на анализы: новый вид мошенничества появился в Новосибирске

"Она сдавала анализы в поликлинику. Звонок якобы из облбольницы. Называют по имени-отчеству, спрашивают про "сдавали ли вы недавно анализ крови?", узнают, что сдавала, переключают на якобы врача-инфекциониста, он информирует, что у нее якобы выявлено редкое инфекционное заболевание, и он сейчас вышлет специальную бригаду, чтобы ее изолировать в инфекционную больницу", - рассказала Каверзина.