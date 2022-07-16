Стаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Posted 16 июля 2022, 03:02
Published 16 июля 2022, 03:02
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Семейство крыс, которое поселилось около дома по адресу Вокзальная магистраль, 15 в Железнодорожном районе Новосибирска, уничтожили сотрудники управляющей компании при помощи химпрепаратов. Ранее местные жители жаловались на нашествие неприятных грызунов, которые обосновались около мусорных баков.
О том, что мэрия вынуждена начать масштабную кампанию по борьбе с крысами, поголовье которых значительно увеличилось в Новосибирске, заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 15 июля. В городе создан специальный штаб, который возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.