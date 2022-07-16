ТВ и радио заработают с перебоями в Новосибирской области с 18 июля

Posted 16 июля 2022, 02:52
Published 16 июля 2022, 02:52
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В Новосибирской области с 18 по 20 июля возможны перебои в вещании радиостанций и телевидения. Как пояснили в региональном филиале "Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановой профилактикой передающего оборудования, которая потребует кратковременного отключения передатчиков.
График отключения вещательного сигнала в конкретных населенных пунктах Новосибирской области можно посмотреть на сайте РТРС.