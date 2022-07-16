ТВ и радио заработают с перебоями в Новосибирской области с 18 июля

В Новосибирской области с 18 по 20 июля возможны перебои в вещании радиостанций и телевидения. Как пояснили в региональном филиале "Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановой профилактикой передающего оборудования, которая потребует кратковременного отключения передатчиков.