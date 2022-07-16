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Posted 16 июля 2022, 02:52

Published 16 июля 2022, 02:52

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

ТВ и радио заработают с перебоями в Новосибирской области с 18 июля

ТВ и радио заработают с перебоями в Новосибирской области с 18 июля

16 июля 2022, 02:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Отключения сигналов радио и телевидения ждут жителей региона с 18 по 20 июля. На передающих станциях запланированы профилактические работы

В Новосибирской области с 18 по 20 июля возможны перебои в вещании радиостанций и телевидения. Как пояснили в региональном филиале "Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановой профилактикой передающего оборудования, которая потребует кратковременного отключения передатчиков.

График отключения вещательного сигнала в конкретных населенных пунктах Новосибирской области можно посмотреть на сайте РТРС.

#Общество#Новосибирская область
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