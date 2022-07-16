В Новосибирске закупят реагенты против гололеда за 132 млн рублей - что туда входит

Posted 16 июля 2022, 07:16
Published 16 июля 2022, 07:16
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Судя по документации, аукцион проводит Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. Сумма контракта – 132 млн рублей. Заказчик намерен приобрести промышленную соль на сумму 88 млн рублей и песок из отсева горных пород на сумму 44 млн рублей. Из этих материалов сделают смесь, которой будут посыпать дороги в гололёд.
80% реагентов будут поставлены до конца 2022 года, а оставшаяся часть прибудет на базу Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 до 1 марта 2023 года.
Ранее власти Новосибирска объявили аукцион на закупку 7 снегоуборочных машин к зиме. Стоимость новой техники по контракту составит 92 млн рублей.