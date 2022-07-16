В Новосибирске закупят реагенты против гололеда за 132 млн рублей - что туда входит

Судя по документации, аукцион проводит Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. Сумма контракта – 132 млн рублей. Заказчик намерен приобрести промышленную соль на сумму 88 млн рублей и песок из отсева горных пород на сумму 44 млн рублей. Из этих материалов сделают смесь, которой будут посыпать дороги в гололёд.