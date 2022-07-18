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Posted 18 июля 2022, 02:10

Published 18 июля 2022, 02:10

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Инклюзивная кофейня с работниками с синдромом Дауна открылась в Новосибирске

Инклюзивная кофейня с работниками с синдромом Дауна открылась в Новосибирске

18 июля 2022, 02:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске открылась первая инклюзивная кофейня – там работают сотрудники с синдромом Дауна. Информацию подтвердили в региональном правительстве.

Заведение располагается на улице Серебренниковской №19. Кофейню назвали «Шарлотка». Вкусный кофе вам приготовят работники с синдромом Дауна – их обучили под руководством кураторов.

Кофейню удалось открыть одной предпринимательнице благодаря государственной поддержке. Создатели заведения намерены и дальше развивать направление инклюзии. Таким образом в Новосибирске могут открыться подобные кафе, где работают люди с особенностями.

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#Бизнес#Общество#Новосибирск
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