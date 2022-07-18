Инклюзивная кофейня с работниками с синдромом Дауна открылась в Новосибирске

Posted 18 июля 2022, 02:10
Published 18 июля 2022, 02:10
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Заведение располагается на улице Серебренниковской №19. Кофейню назвали «Шарлотка». Вкусный кофе вам приготовят работники с синдромом Дауна – их обучили под руководством кураторов.
Кофейню удалось открыть одной предпринимательнице благодаря государственной поддержке. Создатели заведения намерены и дальше развивать направление инклюзии. Таким образом в Новосибирске могут открыться подобные кафе, где работают люди с особенностями.