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Posted 18 июля 2022, 08:54

Published 18 июля 2022, 08:54

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Масочный режим могут вернуть из-за вспышки COVID-19 в Новосибирской области

Масочный режим могут вернуть из-за вспышки COVID-19 в Новосибирской области

18 июля 2022, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Заболеваемость коронавирусом снова начала расти, поэтому глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов предложил вернуть маски. Это прозвучало на оперштабе в правительстве региона 18 июля.

Специалист отметил, что за неделю в области на 0,2% вырос прирост заболевших коронавирусом. Все пациенты болеют без симптомов.

«Масочный режим сейчас в рекомендательной форме, но пожилым людям стоит помнить о рисках. Я бы советовал им носить маски в общественных местах», - заключил Щербатов.

Стоит напомнить, после майских праздников специалисты рекомендовали вернуть масочный режим в Новосибирске из-за боязни вспышки COVID-19. Однако тогда заражаемость не выросла, а вот к августу она может проявиться.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус
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