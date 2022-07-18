Масочный режим могут вернуть из-за вспышки COVID-19 в Новосибирской области

Posted 18 июля 2022, 08:54
Published 18 июля 2022, 08:54
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Специалист отметил, что за неделю в области на 0,2% вырос прирост заболевших коронавирусом. Все пациенты болеют без симптомов.
«Масочный режим сейчас в рекомендательной форме, но пожилым людям стоит помнить о рисках. Я бы советовал им носить маски в общественных местах», - заключил Щербатов.
Стоит напомнить, после майских праздников специалисты рекомендовали вернуть масочный режим в Новосибирске из-за боязни вспышки COVID-19. Однако тогда заражаемость не выросла, а вот к августу она может проявиться.