Неадекватная соседка ударила шумного новосибирца бутылкой по голове

Posted 18 июля 2022, 01:51
Published 18 июля 2022, 01:51
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным полиции, все произошло в субботу, 16 июля в доме по улице Котовского. В тот день 38-летний мужчина попал в больницу с ушибом головы. Медики передали информацию правоохранителям.
Те обошли всех соседей и выяснили, что 26-летняя девушка ударила жителя дома. Причина конфликта – шум с его стороны. Ранее сибирячка проблем с законом не имела.
Однако теперь на нее возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Соседка находится под подпиской о невыезде.