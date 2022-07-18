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Posted 18 июля 2022, 01:51

Published 18 июля 2022, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Неадекватная соседка ударила шумного новосибирца бутылкой по голове

Неадекватная соседка ударила шумного новосибирца бутылкой по голове

18 июля 2022, 01:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ленинском районе Новосибирска произошел нетипичный инцидент – молодая девушка ударила взрослого мужчину из-за шума прямо в подъезде. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, все произошло в субботу, 16 июля в доме по улице Котовского. В тот день 38-летний мужчина попал в больницу с ушибом головы. Медики передали информацию правоохранителям.

Те обошли всех соседей и выяснили, что 26-летняя девушка ударила жителя дома. Причина конфликта – шум с его стороны. Ранее сибирячка проблем с законом не имела.

Однако теперь на нее возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Соседка находится под подпиской о невыезде.

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#Общество#Новосибирск
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