Неизвестные украли редукторы на кыштовской дамбе в Новосибирской области

Posted 18 июля 2022, 05:23
Published 18 июля 2022, 05:23
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Местные жители предполагают, что устройства, регулирующие давление воды скрутили неизвестные воришки ради наживы. Ведь редукторы стоят до 15 000 рублей, а иногда и дороже. Вероятно, они уже на металлоломе.
Теперь новосибирцы обеспокоены тем, что эта ситуация может пагубно повлиять на работу дамбы. Как известно, сооружение построили на реке Тара после нескольких случаев подтопления населенного пункта. Да и замена редукторов обойдется в крупную сумму.