Неизвестные украли редукторы на кыштовской дамбе в Новосибирской области

Теперь новосибирцы обеспокоены тем, что эта ситуация может пагубно повлиять на работу дамбы. Как известно, сооружение построили на реке Тара после нескольких случаев подтопления населенного пункта. Да и замена редукторов обойдется в крупную сумму.