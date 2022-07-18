Под Новосибирском Chevrolet с 5 пассажирами улетела в кювет из-за пьяного водителя

Posted 18 июля 2022, 04:42
Published 18 июля 2022, 04:42
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Авария произошла днем 17 июля на дороге вблизи поселка Еловкино. Мужчина за рулем «Шевроле» слетел в кювет, где опрокинул машину на крышу.
«С ним в машине были 3 взрослых пассажира и двое детей, одна 42-летняя женщина погибла. Остальные получили серьезные травмы. Было установлено, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии», - уточнили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.
Сейчас разбираются в обстоятельствах аварии инспекторы ДПС.