Под Новосибирском Chevrolet с 5 пассажирами улетела в кювет из-за пьяного водителя

«С ним в машине были 3 взрослых пассажира и двое детей, одна 42-летняя женщина погибла. Остальные получили серьезные травмы. Было установлено, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии», - уточнили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.