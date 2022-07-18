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Posted 18 июля 2022, 04:42

Published 18 июля 2022, 04:42

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Под Новосибирском Chevrolet с 5 пассажирами улетела в кювет из-за пьяного водителя

Под Новосибирском Chevrolet с 5 пассажирами улетела в кювет из-за пьяного водителя

18 июля 2022, 04:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Четыре пассажира Chevrolet Lanos пострадали и один скончался в ДТП на трассе в Новосибирской области. Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет, сообщает ГИБДД региона.

Авария произошла днем 17 июля на дороге вблизи поселка Еловкино. Мужчина за рулем «Шевроле» слетел в кювет, где опрокинул машину на крышу.

«С ним в машине были 3 взрослых пассажира и двое детей, одна 42-летняя женщина погибла. Остальные получили серьезные травмы. Было установлено, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии», - уточнили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

Сейчас разбираются в обстоятельствах аварии инспекторы ДПС.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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