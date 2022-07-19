atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022, 08:34

Published 19 июля 2022, 08:34

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Детям отказали в обучении в 10-м классе - их направили в другие школы Новосибирска

Детям отказали в обучении в 10-м классе - их направили в другие школы Новосибирска

19 июля 2022, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Только что окончившим девятый класс школьникам в учебном заведении №82, предложили идти учиться в десятый класс в другие школы. Ранее об этом заявили родители, а после информацию подтвердили в департаменте образования муниципалитета Новосибирска.

Мама одной из учениц рассказала, что изначально при поступлении в 10-й класс в школе устроили настоящий рейтинг (смотрели на результаты ОГЭ). В текущем году в школе будет только один десятый класс, состоящий из 26 человек, передает «Прецедент».

В департаменте образования мэрии объяснили, что родителей ранее проинформировали об отборе в 10-й класс. Это связано с тем, что в школе на следующий год открываются два профильных класса – инженерный и мультипрофильный. Сейчас набор детей завершен. В связи с этим, родителям и ученикам предложили обратиться в другие школы: СОШ № 7, 59, 87, 169.

Материалы по теме
НГПУ опроверг набор студентов для преподавания в украинских школахЛучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской областиЛучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика