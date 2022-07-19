Детям отказали в обучении в 10-м классе - их направили в другие школы Новосибирска

В департаменте образования мэрии объяснили, что родителей ранее проинформировали об отборе в 10-й класс. Это связано с тем, что в школе на следующий год открываются два профильных класса – инженерный и мультипрофильный. Сейчас набор детей завершен. В связи с этим, родителям и ученикам предложили обратиться в другие школы: СОШ № 7, 59, 87, 169.