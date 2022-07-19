Детям отказали в обучении в 10-м классе - их направили в другие школы Новосибирска

Posted 19 июля 2022, 08:34
Published 19 июля 2022, 08:34
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Мама одной из учениц рассказала, что изначально при поступлении в 10-й класс в школе устроили настоящий рейтинг (смотрели на результаты ОГЭ). В текущем году в школе будет только один десятый класс, состоящий из 26 человек, передает «Прецедент».
В департаменте образования мэрии объяснили, что родителей ранее проинформировали об отборе в 10-й класс. Это связано с тем, что в школе на следующий год открываются два профильных класса – инженерный и мультипрофильный. Сейчас набор детей завершен. В связи с этим, родителям и ученикам предложили обратиться в другие школы: СОШ № 7, 59, 87, 169.