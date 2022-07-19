Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерее квартиру за 3 млн рублей

Posted 19 июля 2022, 07:35
Published 19 июля 2022, 07:35
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Как рассказали представители государственной организации, новосибирец стал лотерейным миллионером. Он выиграл квартиру, стоимость которой 3 миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей.
Сам счастливчик рассказал, что участвует в лотереях уже много лет. Он купил два билета и был приятно удивлен. При этом на выигранные деньги мужчина хочет купить себе иномарку.
Новосибирец работает инженером в компании по производству холодильников. В свободное время любит путешествовать и играть в футбол.
Напомним, ранее супруги Евгений и Людмила Горшковы благодаря особой тактике выиграли квартиру за 3 миллиона рублей и ещё 100 000 рублей наличными.