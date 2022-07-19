В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»

Напомним, новосибирские магазины H&M планируют распахнуть свои ворота для покупателей в августе 2022 года, но это будет временно в целях распродажи. Сначала откроются федеральные торговые точки в Москве и других крупных городах, а затем уже в Новосибирске. Они будут доступны для посетителей ограниченный период, пока не продадут все вещи по большим скидкам.