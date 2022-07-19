atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022, 08:03

Published 19 июля 2022, 08:03

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»

В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»

19 июля 2022, 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пятый по счету в России онлайн-ритейлер «Ситилинк» откроется в Новосибирской области. Он будет располагаться в поселке Садовый.

«Ситилинк» начнет обслуживать наш регион, а также Омск, Томск, Иркутск, Кемерово, Алтай, Красноярск. Логистический центр достигает 20 000 квадратов. В нем могут храниться более 50 000 товаров.

«Инвестиции в новосибирский логистический центр на настоящий момент составили 220 млн руб. Склад строился по техническому заданию “Ситилинка” с учётом особенностей работы»,

заявили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе компании.

Напомним, новосибирские магазины H&M планируют распахнуть свои ворота для покупателей в августе 2022 года, но это будет временно в целях распродажи. Сначала откроются федеральные торговые точки в Москве и других крупных городах, а затем уже в Новосибирске. Они будут доступны для посетителей ограниченный период, пока не продадут все вещи по большим скидкам.

Материалы по теме
Когда откроют McDonald's в Новосибирске – владелец раскрыл планыПервый вытрезвитель откроют в Новосибирске в декабре 2022 годаМагазины H&M откроются для покупателей в августе в Новосибирске
#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика