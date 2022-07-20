Двух жителей Новосибирска оштрафовали за выкрики украинских лозунгов в баре

Posted 20 июля 2022, 08:49
Published 20 июля 2022, 08:49
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
«Этот инцидент произошел 4 июня. Мужчины обсуждали в заведении националистов, их поведение не понравилось некоторым посетителям. На двух друзей 32 и 33 лет вызвали полицию», - напомнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Правоохранители расценили выходку сибиряков, как действия, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. На них составили протоколы.
В среду, 20 июля, состоялось заседание суда. Новосибирцев привлекли к штрафу в размере 30 тысяч рублей.