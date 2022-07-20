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Posted 20 июля 2022, 08:49

Published 20 июля 2022, 08:49

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Двух жителей Новосибирска оштрафовали за выкрики украинских лозунгов в баре

Двух жителей Новосибирска оштрафовали за выкрики украинских лозунгов в баре

20 июля 2022, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Суд в Новосибирске приговорил двух мужчин к штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Сибиряки громко выкрикивали лозунги в поддержку Украины в баре Кировского района.

«Этот инцидент произошел 4 июня. Мужчины обсуждали в заведении националистов, их поведение не понравилось некоторым посетителям. На двух друзей 32 и 33 лет вызвали полицию», - напомнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

Правоохранители расценили выходку сибиряков, как действия, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. На них составили протоколы.

В среду, 20 июля, состоялось заседание суда. Новосибирцев привлекли к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Россия
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