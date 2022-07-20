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Posted 20 июля 2022, 04:01

Published 20 июля 2022, 04:01

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Капремонт на перекрёстке в Новосибирске оценили в 62 млн – его сделают оперативно

Капремонт на перекрёстке в Новосибирске оценили в 62 млн – его сделают оперативно

20 июля 2022, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ближайшие дни в Новосибирске начнут ремонт в Дзержинском районе на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Работы проконтролирует городская мэрия.

Ремонт начнется уже в эту субботу, 23 июля. На участке заменят дорожное основание на глубине 1,3 метра. Стоимость ремонта – 62 млн рублей. Деньги выделили из бюджета области. Участок починят в сжатые сроки – до 10 сентября.

Директор строительного управления ООО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди рассказал, работы будут вестись в четыре этапа с частичным перекрытием улицы. Существенные перекрытия движения будут проводить в выходные дни, преимущественно в ночное время.

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#Город#Новосибирск#Дороги#Ремонт
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