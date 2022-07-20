Капремонт на перекрёстке в Новосибирске оценили в 62 млн – его сделают оперативно

Ремонт начнется уже в эту субботу, 23 июля. На участке заменят дорожное основание на глубине 1,3 метра. Стоимость ремонта – 62 млн рублей. Деньги выделили из бюджета области. Участок починят в сжатые сроки – до 10 сентября.