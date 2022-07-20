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Posted 20 июля 2022, 06:38

Published 20 июля 2022, 06:38

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Отопительный сезон может стартовать в Новосибирске 15 сентября

Отопительный сезон может стартовать в Новосибирске 15 сентября

20 июля 2022, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тепло в дома жителей Новосибирска могут подать уже 15 сентября. О примерных сроках начала отопительного сезона-2022-2023 рассказали в СГК.

Компания планирует запустить тепло в квартиры новосибирцев в середине сентября. К слову, ещё в прошлом году отопление дали в октябре.

«Теплосети готовы на 60%, график работ не нарушен. Можно предположить, что в начале осени удастся начать отопительный сезон», - отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Напомним, на недавнем аппаратном заседании в правительстве Новосибирской области губернатор Травников приказал усилить подготовку к сезону отопления. А сейчас во всю продолжаются гидравлические испытания теплосетей и в районах города поочереди отключают горячую воду.

Также стоит отметить, с 2022 года в Новосибирске цена за отопление может вырасти до 11,15%.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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