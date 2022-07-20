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Posted 20 июля 2022, 08:36

Published 20 июля 2022, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Сколько стоит генетический тест НИПТ на паталогии плода во время беременности

Сколько стоит генетический тест НИПТ на паталогии плода во время беременности

20 июля 2022, 08:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Благодаря активному развитию технологий современная медицина позволяет на ранней стадии беременности определить появление на свет ребенка с патологиями. В качестве способа диагностики генетических отклонений у малыша используется неинвазивный пренатальный скрининг.

Несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед, многие предпочитают пользоваться стандартными диагностическими методами. В перечень комплексного исследования входят такие процедуры, как:

  • Биохимический анализ определенных гормонов и PAP-белка в крови беременной женщины.
  • Ультразвуковое исследование с целью выявления визуальных отклонений у плода по определенным ультразвуковым маркерам. Главная задача такого анализа – установить отсутствие носовых костей, неправильное развитие воротничкового пространства, исключить развитие порока сердца или аномалии ЦНС. Однако, ввиду низкого уровня точности результата – менее 80%, выявленный риск развития синдрома Дауна не могут считать поставленным диагнозом.

В качестве дополнения для подтверждения диагноза проводится биопсия плодной оболочки, забор околоплодных вод. Важно обратить внимание, что исследования такого типа, несмотря на высокую точность и результативность, влекут за собой определенные риски: непрерывное кровотечение, инфицирование полости матки, повышение вероятности внезапного прерывания беременности.

Инновационные неинвазивные методы скрининга генетических патологий на раннем сроке – отличная альтернатива стандартным способам.

Какой неинвазивныйт тест (НИПТ) можно сдать в Новосибирске

Многочисленыне валидационные исследования доказывают, что на 10 недели беременности в крови беременной женщина достаточное количество ДНК плода - фетальной ДНК.

Благодаря наличию генетических анализаторов и секвенаторов, генетики могут определить патологии в фетальной ДНК. Акушеры и гинекологи Американского конгресса установили категории беременных, которые относятся к группе риска – им в обязательном порядке рекомендвоано пройти тестирование НИПТ:

  • Беременные женщины, возраст которых превышает 35 лет.
  • Семьи, в которых уже растут дети с генетическими аномалиями, или есть родственники со стороны отца\матери.
  • Беременные с диагнозом “привычное невынашивание”, имеющие 2 и более неудачных попытки ЭКО и частые выкидыши или замершие.

Панель НИПТ разнообразна, они различаются как по стране-производителю: Россия, Кипр, США, Германия, Китай. Так и по количеству синдромов и патологий, который он выявляет.

В основном неинвазивные пренатальные тесты выявляют хромосомные аномалии, т.к. именно эти генетические патологии чаще всего встречаются у новорожденных. Например, с синдромом Дауна рождается каждый 700 ребенок. НИПТ диагностирует как количественное изменение всех хромосом (трисомии или моносомии), так и структурные перестройки хромосом, когда внутри хромосомы части встают в неправильном положении (структурные перестройки, делеции, дупликации).

Единственный НИПТ в мире, который можно сдать в России, исследует, помимо хромосомных аномалий, 100 моногенных заболеваний, например фенилкетонурию, муковисцидоз и тд. Это НИПТ VeraGene, его уникальность в том, что ни один скрининг, который беременная проходит по ОМС не выявляет моногенные заболевания, т.к. они не имеют ультразвуковых или биохимических маркеров, их просто не видно. У новорожденного в роддоме берут “пяточный тест” всего на 5 моногенных заболеваний и это уже у родившегося ребенка

А с помощью VeraGene можно выявить до 100 таких заболеваний уже на 10 недели беременности.

Инвазивная процедура или неинвазивный тест

Записываясь на обязательный скрининг I триместра, стоит помнить, что его точность не превышает 80%. Неточные результаты влекут за собой необходимость проводить дополнительные инвазивные анализы, что может стать причиной выкидыша. Важно отметить, что при получении ложноположительного результата гораздо проще определить актуальность дополнительных исследований, проведя НИПТ. С ложноотрицательными исследованиями по скринингу ситуация выглядит иначе, если женщина без личной инициативы не проведет НИПТ, патологию можно и пропустить.

Гинекологи рекомендуют НИПТ, потому что:

  • Отсутствует риск для жизни и здоровья ребенка и беременной женщины.
  • Процедура безболезненна.
  • Результаты анализа будут готовы максимально быстро, в течение 8-12 дней.
  • Возможно проведение исследования с10 недели беременности.

Ввиду того, что тестирование НИПТ направлено на определение генетических аномалий плода, но не является медицинской услугой в России, при получении положительного результата необходимо пройти инвазивную диагностику.

Уточните детали и задайте интересующие вопросы мед персоналу генетической лаборатории Медикал Геномикс. ДНК центр Медикал Геномикс проводит генетические исследования с 2013 года, в шикорой панели тестов НИПТ вы точно подберете тест, который нужен именно вам.

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