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Posted 20 июля 2022, 10:35

Published 20 июля 2022, 10:35

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирске ищут проектировщика приюта для животных за 10 млн рублей

В Новосибирске ищут проектировщика приюта для животных за 10 млн рублей

20 июля 2022, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приют для животных планируют построить в Ленинском районе Новосибирска. Проектировщику объекта власти готовы заплатить 9,9 млн рублей.

С сайта госзакупок следует, что звериный приют откроют на Толмачевском шоссе, 53а. Территорию пополнят 250 собак и 50 кошек.

«Цена контракта - 9 999 077,39 рублей из городского бюджета. Требуются услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений», - говорится в объявлении.

Победителю закупок необходимо составить смету по проекту, пройти госэкспертизу, подготовить приют к работе, в том числе создать на территории места для их выгула и ветеринарный пункт.

Конкурс идет до 4 августа 2022 года. Подрядчику необходимо подготовить проект приюта для животных до 10 апреля следующего года.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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