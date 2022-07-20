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Posted 20 июля 2022, 11:30

Published 20 июля 2022, 11:30

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирской области в 10 раз увеличено финансирование на газификацию

В Новосибирской области в 10 раз увеличено финансирование на газификацию

20 июля 2022, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В программу газификации Новосибирской области дополнительно включены мероприятия по газификации ещё 33 населённых пунктов с увеличением инвестиций ПАО «Газпром» практически в 10 раз до 23,5 млрд рублей, а количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч.

В Чистоозёрный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придёт впервые.

О развитии газификации и догазификации Новосибирской области сегодня на пресс-конференции рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. По словам министра, газификацию добавленных в программу населённых пунктов по соглашению, подписанному Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, предложено завершить поэтапно – к 2025-2027 гг., причем разработка проектно-сметной документации уже началась.

Также министр напомнил, что программа догазификации под контролем Правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и 5 городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети, общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах порядка 60 тысяч.

«В настоящий момент у нас есть актуальная задача по реализации программы догазификации – активизировать жителей области на подачу заявок на подключение к газораспределительным сетям. Из 60 тысяч в потребности сейчас порядка 19 тысяч заявок. Получается, что порядка 40 тысяч заявителей еще не подали заявки, а я напоминаю, что программа ограничена в сроках – по 2024 год включительно, поэтому призываю жителей региона активнее подавать заявки. Тем более, что возможности для этого все созданы, подать заявку можно дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал «Госуслуги», а также лично – в офисах газораспределительных организаций, а по поручению Губернатора с 1 июня принимают заявки и МФЦ», – подчеркнул Денис Архипов.

Для того, чтобы подключение к газу проходило для жителей области с минимальными затратами, Правительством региона разработаны дополнительные меры социальной поддержки. Закон Новосибирской области № 214-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» принят 1 июня 2022 года.

К закону Правительство Новосибирской области утвердило порядок предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации. Соответствующее постановление №286-п вступило в силу 21 июня текущего года.

Документ определяет список льготных категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки. Среди них – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, одиноко проживающие ветераны труда, инвалиды I и II группы и другие категории.

Компенсация предоставляется однократно в размере 50 процентов (но не более 35 тысяч рублей) фактически понесенных гражданином расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации жилого дома, в котором он проживает. Получить консультацию специалиста по данной мере поддержки можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области.

#Общество
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