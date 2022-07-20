В Новосибирской области в 10 раз увеличено финансирование на газификацию

«В настоящий момент у нас есть актуальная задача по реализации программы догазификации – активизировать жителей области на подачу заявок на подключение к газораспределительным сетям. Из 60 тысяч в потребности сейчас порядка 19 тысяч заявок. Получается, что порядка 40 тысяч заявителей еще не подали заявки, а я напоминаю, что программа ограничена в сроках – по 2024 год включительно, поэтому призываю жителей региона активнее подавать заявки. Тем более, что возможности для этого все созданы, подать заявку можно дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал «Госуслуги», а также лично – в офисах газораспределительных организаций, а по поручению Губернатора с 1 июня принимают заявки и МФЦ», – подчеркнул Денис Архипов.