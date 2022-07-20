Выплаты на детей новосибирским семьям перед школой в 2022 году

Posted 20 июля 2022, 13:16
Published 20 июля 2022, 13:16
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Интерес новосибирцев вполне понятен: до нового учебного года остается меньше месяца, скоро в регионе откроются школьные ярмарки, но вот цены на них наверняка будут кусаться. Ведь с началом спецоперации на Украине, введенными санкциями, ростом ключевой ставки и прочими факторами цены в Новосибирске уже подскочили как минимум на 7%, пишут местные СМИ.
Еще весной многие ждали очередного заявления президента о школьных выплатах к новому учебному сезону, их в народе уже успели окрестить «путинскими», но с наступлением июля стало понятно, что государство, находясь в кризисной ситуации, сумеет помочь только уязвимым слоям населения.
Так, в марте этого года глава государства объявил о новой мере поддержки для детей из малообеспеченных семей. Адресатами этой выплаты как раз стали дети школьного возраста — от 8 до 17 лет включительно.
Владимир Владимирович отметил:
«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».
При этом президент отметил, что поддержка семей с детьми была и остается приоритетом для государства, и превалирующее большинство пособий и выплат, инициируемых за последнее время, касается именно материнства и детства. Сюда можно отнести индексацию материнского капитала, новые пособия для родителей-одиночек, пособие для беременных женщин, находящихся в трудной ситуации и вставших на ранний учет в женскую консультацию, льготы по ипотеке для семей с детьми и многое другое.
Позже в правительстве разъяснили, что новое ежемесячное пособие коснется семей с низким доходом, не превышающим прожиточного регионального минимума. В Новосибирске эта величина составляет 13 919 рублей. Также на принятие положительного решения будет влиять оценка имущества заявителя.
Теперь о размере самой выплаты — сколько получат родители? В ПФР Новосибирской области разъяснили:
«База — это 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирске это 6 619 рублей в месяц. Но если с учетом этой выплаты доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи, то назначат пособие в размере 75% от детского прожиточного минимума — это 9 928,50 руб. Если и с учетом этих денег размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то назначат максимальный размер пособия в 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, или 13 238 рублей».
Заявление на данный вид выплаты уже подали сотни тысяч новосибирцев. Многие родители школьников уже получили средства. Так, за первый месяц с начала подачи заявления выплаты были перечислены уже 50 тысячам детей.
Легче всего подать заявку через портал «Госуслуги». Те, кто имеет личный кабинет на этой площадке, легко смогут найти необходимую форму заявления, заполнить его и отправить. Дополнительных документов, в частности, справки о доходах, прикреплять не нужно. Сотрудники ПФР сами запросят необходимые бумаги в соответствующей базе данных.
Еще необходимо отметить, что с 1 июня по указу президента Владимира Путина был увеличен прожиточный минимум (ПМ) на человека, который, напомним, каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. Поскольку ПМ влияет на оценку нуждаемости семей, подающих заявления на выплату школьных и прочих пособий, то те родители, которые ранее не проходили по уровню доходу, теперь могут подать обращение на пересмотр документов и войти в перечень малообеспеченных семей.
Также повышение ПМ обозначило рост всех пособий и выплат, которые родители получают на детей.
ВАЖНО!
Прожиточный минимум взрослого трудоспособного гражданина в Новосибирске вырос до 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка достиг суммы в 14 562 рубля.
Какие еще категории семей могут получить помощь для детей школьного возраста? Так, правительство области выплачивает многодетной семье единоразовую помощь в 5 тысяч рублей на подготовку к школе первоклассника. Для получения данной выплаты необходимо обратиться в региональный отдел соцзащиты. Другие дети из многодетных семей тоже получают от администрации Новосибирска помощь к школе — по 2 тысячи рублей на покупку школьной формы, а также по 300 рублей на письменные принадлежности.
Помимо этого, учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей пользуются льготами на проезд в общественном транспорте, а также имеют право на питание по месту учебы.