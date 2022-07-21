Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске

Posted 21 июля 2022, 07:09
Published 21 июля 2022, 07:09
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Первое ограбление в косметическом магазине произошло пару недель назад. Молодую 33-летнюю женщину поймали с поличным при краже дорогой косметики. Однако сибирячка устроила в магазине настоящий дебош, кидаясь в людей всем, что попадется под руку. Тогда ей удалось убежать. Продавцы запомнили ее надолго.
В среду, 20 июля любительница красоты решила доделать начатое и вернулась в тот же магазин. Консультанты сразу позвонили в охрану. Когда женщина увидела людей в форме, тут же сбросила бутылочки по уходу за волосами.
После задержания сибирячка поведала свою историю охране. У нее есть высшее образование, но по профессии она не работает. На жизнь она зарабатывает кражами, перепродавая товары. Профессиональная воровка рассказала, что хочет завязать с кражами и исправиться, но ей не удается этого сделать.