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Posted 21 июля 2022, 07:09

Published 21 июля 2022, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске

Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске

21 июля 2022, 07:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Охотницу за краденой косметикой задержали в Новосибирске – её история слишком драматична. Как её вычислили, рассказали в АБ «Гвардия».

Первое ограбление в косметическом магазине произошло пару недель назад. Молодую 33-летнюю женщину поймали с поличным при краже дорогой косметики. Однако сибирячка устроила в магазине настоящий дебош, кидаясь в людей всем, что попадется под руку. Тогда ей удалось убежать. Продавцы запомнили ее надолго.

В среду, 20 июля любительница красоты решила доделать начатое и вернулась в тот же магазин. Консультанты сразу позвонили в охрану. Когда женщина увидела людей в форме, тут же сбросила бутылочки по уходу за волосами.

После задержания сибирячка поведала свою историю охране. У нее есть высшее образование, но по профессии она не работает. На жизнь она зарабатывает кражами, перепродавая товары. Профессиональная воровка рассказала, что хочет завязать с кражами и исправиться, но ей не удается этого сделать.

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#Криминал#Новосибирск
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