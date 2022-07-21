Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске

После задержания сибирячка поведала свою историю охране. У нее есть высшее образование, но по профессии она не работает. На жизнь она зарабатывает кражами, перепродавая товары. Профессиональная воровка рассказала, что хочет завязать с кражами и исправиться, но ей не удается этого сделать.