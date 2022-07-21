Разорвало ногу: новосибирский турист сорвался с ледника Большой Актру

Posted 21 июля 2022, 02:24
Published 21 июля 2022, 02:24
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Происшествие случилось при спуске с ледника Большой Актру. Новосибирец сорвался с утеса, и ему распороло ногу альпинисткой кошкой. С горы он пытался спуститься на «пятой точке».
Рядом с местом поднимались другие туристы из Новосибирска, которые и помогли пострадавшему. Раненый уже потерял много крови и тогда его довели до лагеря и передали врачам, пишет НГС.
Напомним, ранее альпинист поднялся на Эверест с флагом Новосибирской области. Вместе с другими членами экспедиции 15 мая он поднялся на вершину горы, известную как Джомолунгму.