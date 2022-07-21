Женщина из Новосибирска хотела убрать татуировку «Собственность … » на лобке

Чаще всего люди сначала бьют, а потом сводят тату с надписями: «Я люблю …», «имя + имя», «F.A.M.I.L.Y». Клиенты меньше всего избавляются от минималистических нейтральных тату, например узоров и сердечек. По словам мастера, самое нелепое, что он когда-либо сводил с тела, это была надпись «Собственность … (имя)».