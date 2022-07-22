2000 ярмарок пройдет в Новосибирской области до конца года

«Сегодня во многих отраслях наблюдается стабильный рост, и это не может не радовать. Задача Правительства региона – поддерживать предпринимателей, местных товаропроизводителей и создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Хочу отметить персональный подход к разработке мер поддержки малого и среднего предпринимательства – к примеру, наш региональный минпромторг был единственным в России, кто после новогодних праздников поддержал приостановившие работу детские развлекательные центры, разработал и успешно реализовал финансовые меры поддержки и компенсации. Мы работаем с разного рода отраслевыми сообществами, сейчас к нам обратились кинотеатры – и мы ведём диалог», – отметил замминистра Максим Останин.