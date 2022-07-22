Posted 22 июля 2022, 10:53
Published 22 июля 2022, 10:53
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Как сообщил редакции Atas.info журналист Николай Сальников, он завершил работу над новым расследованием, которое должно пролить свет на незаконные махинации новосибирских чиновников и предпринимателей.
Я пока не хочу называть фамилий, которые там будут фигурировать, но это ряд известных чиновников Новосибирска. Там будет раскрыт эпизод особо тяжкого преступления, который ранее не был известен общественности. Дело, правда, возбуждалось, но его на районный уровень отправили и замяли. Есть надежда, что после публикации оно будет реанимировано. Так же в расследовании будут фигурировать топ-менеджеры крупного завода, который фактически является оборонным предприятием, некогда довольно мощным, где работали тысячи сотрудников. Его просто превратили в арендные площади, производства оставили минимум, хотя в наглую врут, рассказывая о том, что они поддерживают, скажем так, свое изначальное предназначение, работу на ВПК. Я расскажу о преступлении, которое совершили эти топ-менеджеры в начале 2010-х годов. К сожалению, тогда это не получило никакой огласки, военная прокуратура возбуждалась в тот момент, но, по моей информации, просто взятками все загасили. Ну, а дальше там воровали акции обманным путем, в первую очередь, у ветеранов и пенсионеров.
Это расследование будет в прежнем формате, какое-то видео?
Да это будет расширенный видеосюжет, как обычно.
Когда ждать выхода этого ролика?
Материал готов, единственное, мне нужно еще кое-что уточнить, одну деталь. И я думаю, что в понедельник (25 июля, прим. ред.), максимум во вторник все уже будет готово.
Это будет выложено в твоих аккаунтах в соцсетях?
Да, да. У меня нет никаких других ресурсов, просто страничка ВКонтакте. Кроме того, в Facebook (социальная сеть запрещена в России) и на Youtube выложу.
Над тобой висит два года условного срока из-за прошлого расследования. Ты не боишься, что новое расследование может стать поводом для превращения этого срока в реальный?
Конечно, опасения есть, особенно учитывая сложное время сегодня в стране. Но душа рвется в бой.
Ты себя позиционируешь, как независимый журналист. Тебя никто не поддерживает? Есть ли какая-то команда единомышленников?
Я не работаю ни в каких СМИ, я сам по себе. Для съемок обращаюсь к своим старым знакомым, коллегам. Именно с профессиональным сообществом я связь не утратил, никто ко мне плохо относиться не стал, особенно люди, которые чуть-чуть больше вовлечены в тему, чем все. Есть люди, которые мне помогают, я им за это очень благодарен.
Общий стаж работы Николая Сальникова в СМИ составляет около 15 лет. До 2019 года он работал на областном телеканале ОТС, но вынужден был уволиться после резкой критики действий властей в ходе тушения лесных пожаров в Сибири. Ролик о задыхающихся от дыма сибиряках набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях.
После ухода с ОТС Сальников занимался собственными расследованиями, осенью 2020 года участвовал в выборах в региональное Законодательное собрание, но его обошел представитель КПРФ Евгений Смышляев.
Весной 2021 года Николай Сальников на своем Youtube-канале опубликовал расследование, в котором шла речь об истории спортивного клуба «Успех». Журналист утверждал, что «Успех» был настоящим преступным сообществом, члены которого занимались рэкетом, а позже заняли высокие посты в правительстве Новосибирской области, Заксобрании и Совете депутатов Новосибирска.
Представители людей, упомянутых в расследовании, попытались убедить автора удалить ролик. За удаление этого видео и отказ от публикации второй части Сальников запросил 9 млн рублей. В ходе передачи задатка в размере 1,5 млн журналист был задержан сотрудниками ФСБ. Вместе с ним задержали известного предпринимателя Сергея Проничева, предположительно, он искал посредника для передачи денег.
В итоге журналиста, который не стал отрицать своей вины, признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Сергей Проничев своей вины не признает и продолжает находиться под домашним арестом.