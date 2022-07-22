Я пока не хочу называть фамилий, которые там будут фигурировать, но это ряд известных чиновников Новосибирска. Там будет раскрыт эпизод особо тяжкого преступления, который ранее не был известен общественности. Дело, правда, возбуждалось, но его на районный уровень отправили и замяли. Есть надежда, что после публикации оно будет реанимировано. Так же в расследовании будут фигурировать топ-менеджеры крупного завода, который фактически является оборонным предприятием, некогда довольно мощным, где работали тысячи сотрудников. Его просто превратили в арендные площади, производства оставили минимум, хотя в наглую врут, рассказывая о том, что они поддерживают, скажем так, свое изначальное предназначение, работу на ВПК. Я расскажу о преступлении, которое совершили эти топ-менеджеры в начале 2010-х годов. К сожалению, тогда это не получило никакой огласки, военная прокуратура возбуждалась в тот момент, но, по моей информации, просто взятками все загасили. Ну, а дальше там воровали акции обманным путем, в первую очередь, у ветеранов и пенсионеров.