Касался ноги и вёл странный разговор: в Новосибирске педофил лез к детям в маршрутке

Posted 22 июля 2022, 02:09
Published 22 июля 2022, 02:09
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По словам новосибирцев, все произошло 20 июля в маршрутном такси №50. Мужчина сел в общественный транспорт рядом с детьми. Далее он начал задавать странные вопросы, которые смутили несовершеннолетних.
«Девочки рассказали, что пассажир, севший рядом, завел с ними странный разговор. Выяснял, куда поблизости можно сходить искупаться, предлагал помощь в приобретении алкогольной и сигаретной продукции, время от времени неловко касаясь ноги собеседницы»,
рассказывают очевидцы.
В итоге девочки хотели уйти от неприятного собеседника, пересаживаясь на другие места, но мужчина следовал за ними. Со слов потерпевших, они рассказали о происходящем водителю маршрутки, но тот никак не отреагировал. Теперь планируется написать заявление в полицию, чтобы таких инцидентов больше не повторялось.