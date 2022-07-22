Касался ноги и вёл странный разговор: в Новосибирске педофил лез к детям в маршрутке

В итоге девочки хотели уйти от неприятного собеседника, пересаживаясь на другие места, но мужчина следовал за ними. Со слов потерпевших, они рассказали о происходящем водителю маршрутки, но тот никак не отреагировал. Теперь планируется написать заявление в полицию, чтобы таких инцидентов больше не повторялось.