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Posted 22 июля 2022, 02:09

Published 22 июля 2022, 02:09

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Касался ноги и вёл странный разговор: в Новосибирске педофил лез к детям в маршрутке

Касался ноги и вёл странный разговор: в Новосибирске педофил лез к детям в маршрутке

22 июля 2022, 02:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Первомайском районе Новосибирска неизвестный мужчина странно себя вел в маршрутке – он ненароком приставал к несовершеннолетним девушкам в салоне. Об этом рассказали Atas.info очевидцы происходящего, перед этим написав пост в соцсетях.

По словам новосибирцев, все произошло 20 июля в маршрутном такси №50. Мужчина сел в общественный транспорт рядом с детьми. Далее он начал задавать странные вопросы, которые смутили несовершеннолетних.

«Девочки рассказали, что пассажир, севший рядом, завел с ними странный разговор. Выяснял, куда поблизости можно сходить искупаться, предлагал помощь в приобретении алкогольной и сигаретной продукции, время от времени неловко касаясь ноги собеседницы»,

рассказывают очевидцы.

В итоге девочки хотели уйти от неприятного собеседника, пересаживаясь на другие места, но мужчина следовал за ними. Со слов потерпевших, они рассказали о происходящем водителю маршрутки, но тот никак не отреагировал. Теперь планируется написать заявление в полицию, чтобы таких инцидентов больше не повторялось.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск
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