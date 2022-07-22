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Posted 22 июля 2022, 06:46

Published 22 июля 2022, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области

Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области

22 июля 2022, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области начался массовый мор пчёл. Пасечники во всем винят опрысканные ядом поля. Ущерб считают со всех районов региона.

Пчеловодов предупреждали о том, что предприятие будет опрыскивать поля и в этот день насекомых из улья не выпускали. Однако 17 июля в большинстве пасеках пчел обнаружили мертвыми.

По словам пострадавших новосибирцев, они уверены, что были опрысканы поля пшеницы, от чего погибли не только пчелы, но и другие насекомые, пишет КП-Новосибирск.

Ущерб в большинстве пасеках – миллион рублей. В итоге мертвых пчел сдали на экспертизу, которая покажет, от чего именно они умерли.

Напомним, пчеловоды из Доволенского района Новосибирской области бьют тревогу – их пчелы массово гибнут, а причина до сих пор не установлена.

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#Экология#Новосибирская область#Животные
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