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Posted 22 июля 2022, 05:28

Published 22 июля 2022, 05:28

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Пьяная женщина вонзила нож в спину своему мужу в Новосибирской области

Пьяная женщина вонзила нож в спину своему мужу в Новосибирской области

22 июля 2022, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летней женщины, зарезавшей своего мужа ножом в городе Болотное Новосибирской области. Об этом сообщают СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 20 июля в доме по улице Четный парк. Супруги вместе выпивали и в какой-то момент поругались. Женщина схватилась за нож и вонзила его в спину мужу, рассказали следователи.

«Сибирячка сама вызвала скорую, но уже было поздно. Сдалась полиции и признала свою вину. В скором времени её возьмут под стражу», - добавила старший лейтенант юстиций Кристина Оберемченко.

Сейчас правоохранители собирают все доказательства вины женщины в убийстве супруга.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство
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