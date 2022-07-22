Пьяная женщина вонзила нож в спину своему мужу в Новосибирской области

Posted 22 июля 2022, 05:28
Published 22 июля 2022, 05:28
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Инцидент произошел 20 июля в доме по улице Четный парк. Супруги вместе выпивали и в какой-то момент поругались. Женщина схватилась за нож и вонзила его в спину мужу, рассказали следователи.
«Сибирячка сама вызвала скорую, но уже было поздно. Сдалась полиции и признала свою вину. В скором времени её возьмут под стражу», - добавила старший лейтенант юстиций Кристина Оберемченко.
Сейчас правоохранители собирают все доказательства вины женщины в убийстве супруга.