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Posted 23 июля 2022, 05:44

Published 23 июля 2022, 05:44

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Прокуратура проверяет задержку рейса Новосибирск-Баку

Прокуратура проверяет задержку рейса Новосибирск-Баку

23 июля 2022, 05:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса из Новосибирска в Баку. Пассажиры провели в ожидании около 9 часов

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки вылета рейса Новосибирск-Баку авиакомпании "ИрАэро" 22 июля 2022 года, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 13:55 местного времени, однако из-за замены воздушного судна около 90 пассажиров вынуждены были ожидать взлета до 23:05.

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