Прокуратура проверяет задержку рейса Новосибирск-Баку

Posted 23 июля 2022, 05:44
Published 23 июля 2022, 05:44
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки вылета рейса Новосибирск-Баку авиакомпании "ИрАэро" 22 июля 2022 года, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 13:55 местного времени, однако из-за замены воздушного судна около 90 пассажиров вынуждены были ожидать взлета до 23:05.