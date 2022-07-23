atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2022, 06:27

Published 23 июля 2022, 06:27

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди

В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди

23 июля 2022, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В поисковых отрядах заметили увеличение заявок на розыск пропавших. Волонтеры считают - это связано с тем, что летом увеличивается мобильность горожан

В Новосибирске летом 2022 года увеличилось число сообщений о пропавших людях, в первую очередь, прирост заявок на поиск людей, пропавших в лесах и на водоемах, сообщила руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Алеся Яблонских. Кроме того, по словам активистки, летом вырастает количество подростков, убежавших из дома. В теплое время года легче найти место, где можно переночевать.

По мнению руководителя поискового отряда "Маяк" Павла Злобина, рост числа пропавших связан с тем, что летом горожане становятся более мобильными, выезжают на природу в незнакомые места. При этом причины пропажи могут быть самыми разными, от ухудшения здоровья до встречи с представителями криминальных кругов, пишет издание НГС.

Материалы по теме
В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячомБез вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области34-летняя женщина с особенностями пропала без вести в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика