В Новосибирске летом стали чаще пропадать люди

В Новосибирске летом 2022 года увеличилось число сообщений о пропавших людях, в первую очередь, прирост заявок на поиск людей, пропавших в лесах и на водоемах, сообщила руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Алеся Яблонских. Кроме того, по словам активистки, летом вырастает количество подростков, убежавших из дома. В теплое время года легче найти место, где можно переночевать.