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Posted 24 июля 2022, 07:38

Published 24 июля 2022, 07:38

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Мощный метеорный поток Персеиды начнется в небе над Новосибирском 12 августа

Мощный метеорный поток Персеиды начнется в небе над Новосибирском 12 августа

24 июля 2022, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцы смогут наблюдать мощный метеорный поток Персеиды. Рассказываем, где его будет лучше видно, когда смотреть.

Этот звездопад самое яркое астрономическое явление 2022 года. Его пик придется на 12 августа, хотя его можно наблюдать и сейчас, но только при помощи специальной аппаратуры.

Что такое Метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды берет свое название от созвездия Персея. Именно возле него возникает этот звездопад. В атмосфере со скоростью около 60 км/с сгорают частички кометы, названной в честь двух ученых открывателей - 109P/Свифта-Туттля. Вспышки метеоров и наблюдают астрономы на небе.

Где и когда смотреть звездопад в Новосибирске

Метеоры Персеиды появляются в небе с середины июля, однако лучше всего наблюдать за потоком 24 августа.

Новосибирцам необходимо выбраться в этот день в пригород, подальше от искусственного освещения. Лучшем временем будет полночь на 13 августа. Метеоры начнут падать с северо-востока до самого утра.

Знающим будет легче ориентироваться по созвездию Персея. Чтобы не запутаться, разглядывая ночное небо, можно поискать информацию в специальном мобильном приложении.

Что помешает Персеиде в этом году

Одновременно с метеорным потоком в небе возникнет Полнолуние, свечение от которого может помешать точным наблюдениям. Однако несмотря на это, звездопад вас не разочарует. Кому-то может улыбнуться удача – и он заметит сразу падение 200 метеоров в эту ночь. И не забудьте загадать желание.

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