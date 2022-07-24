Мощный метеорный поток Персеиды начнется в небе над Новосибирском 12 августа

Posted 24 июля 2022, 07:38
Published 24 июля 2022, 07:38
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Этот звездопад самое яркое астрономическое явление 2022 года. Его пик придется на 12 августа, хотя его можно наблюдать и сейчас, но только при помощи специальной аппаратуры.
Метеорный поток Персеиды берет свое название от созвездия Персея. Именно возле него возникает этот звездопад. В атмосфере со скоростью около 60 км/с сгорают частички кометы, названной в честь двух ученых открывателей - 109P/Свифта-Туттля. Вспышки метеоров и наблюдают астрономы на небе.
Метеоры Персеиды появляются в небе с середины июля, однако лучше всего наблюдать за потоком 24 августа.
Новосибирцам необходимо выбраться в этот день в пригород, подальше от искусственного освещения. Лучшем временем будет полночь на 13 августа. Метеоры начнут падать с северо-востока до самого утра.
Знающим будет легче ориентироваться по созвездию Персея. Чтобы не запутаться, разглядывая ночное небо, можно поискать информацию в специальном мобильном приложении.
Одновременно с метеорным потоком в небе возникнет Полнолуние, свечение от которого может помешать точным наблюдениям. Однако несмотря на это, звездопад вас не разочарует. Кому-то может улыбнуться удача – и он заметит сразу падение 200 метеоров в эту ночь. И не забудьте загадать желание.