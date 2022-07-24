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Posted 24 июля 2022, 09:13

Published 24 июля 2022, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Шесть проходящих через Новосибирск поездов задерживаются 24 июля

Шесть проходящих через Новосибирск поездов задерживаются 24 июля

24 июля 2022, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несколько пассажирских рейсов следующих через Новосибирск задерживаются 24 июля от полутора до четырех часов. Об этом предупредили представители РЖД.
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Маршрут
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