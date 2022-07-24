В Новосибирске зарплата фармацевта достигла 130 тысячи рублей

Posted 24 июля 2022, 08:33
Published 24 июля 2022, 08:33
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Отмечается, что на высокую заработную плату могут рассчитывать фармацевты с 5 летним стажем. Им готовы платить до 130 тысяч рублей, а больше только в Питере и Москве.
В столице Сибири средний доход провизора – 80 000 рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием полагается до 50 000. Зарплата увеличивается со стажем и получением диплома.
Также аналитики сервиса добавили, что по большей части фармацевтами работают женщины от 40 лет.