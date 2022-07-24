atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2022, 08:33

Published 24 июля 2022, 08:33

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирске зарплата фармацевта достигла 130 тысячи рублей

В Новосибирске зарплата фармацевта достигла 130 тысячи рублей

24 июля 2022, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Фармацевт может зарабатывать до 130 000 рублей в месяц в Новосибирске. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Отмечается, что на высокую заработную плату могут рассчитывать фармацевты с 5 летним стажем. Им готовы платить до 130 тысяч рублей, а больше только в Питере и Москве.

В столице Сибири средний доход провизора – 80 000 рублей. Специалистам со средне-профессиональным образованием полагается до 50 000. Зарплата увеличивается со стажем и получением диплома.

Также аналитики сервиса добавили, что по большей части фармацевтами работают женщины от 40 лет.

Материалы по теме
Что будет с работой и зарплатой в Новосибирске, если компании ушли из РоссииЗарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июляМэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНРНовосибирский депутат Поповцев фиктивно получал зарплату помощницы – похищены 800 000
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика