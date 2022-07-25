22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась

Posted 25 июля 2022, 05:26
Published 25 июля 2022, 05:26
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным Госавтоинспекции, авария случилась на дороге «Владимировка – Лепокурово». 22-летний водитель ехал за рулем «Opel Zafira» и на 19-м километре врезался в дорожный знак. Далее автомобиль отбросило в кювет и он опрокинулся.
В результате сильного столкновения водитель погиб. Его пассажиры 2002 и 2003 года рождения получили травмы. Причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее в Новосибирске автомобиль с 5 людьми в салоне перевернулся в кювете. По словам свидетелей аварии, водитель пошел на обгон и не справился с управлением.