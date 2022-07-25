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Posted 25 июля 2022, 05:26

Published 25 июля 2022, 05:26

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась

22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась

25 июля 2022, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ночью, 24 июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП – в нем погиб молодой водитель. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на дороге «Владимировка – Лепокурово». 22-летний водитель ехал за рулем «Opel Zafira» и на 19-м километре врезался в дорожный знак. Далее автомобиль отбросило в кювет и он опрокинулся.

В результате сильного столкновения водитель погиб. Его пассажиры 2002 и 2003 года рождения получили травмы. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Новосибирске автомобиль с 5 людьми в салоне перевернулся в кювете. По словам свидетелей аварии, водитель пошел на обгон и не справился с управлением.

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