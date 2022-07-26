Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов

Один из самых старейших долгостроев находится в Октябрьском районе на улице 1-я Родниковая №24/2. Его начали возводить в 2004 году. Сейчас дом достраивается по проекту МИП. Работы завершены на 98% - дольщики могут получить ключи в 2022 году. А вот соседний дом №24/7 является долгостроем, который готов лишь на 50%. Завершить его возведение планируется в 2023 году.