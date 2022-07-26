Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами

Рейтинг делали на основе продаж колец для помолвки. Специалисты выявили, что мужчины из Новосибирска чаще всего покупают кольца за 6 443 рублей. Таким образом, столица Сибири вошла в десятку городов, где проживают финансово состоятельные представители сильного пола.