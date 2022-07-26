Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами

Posted 26 июля 2022, 08:38
Published 26 июля 2022, 08:38
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Рейтинг делали на основе продаж колец для помолвки. Специалисты выявили, что мужчины из Новосибирска чаще всего покупают кольца за 6 443 рублей. Таким образом, столица Сибири вошла в десятку городов, где проживают финансово состоятельные представители сильного пола.
Мужчины отдают предпочтение кольцам с драгоценными камнями. Также они выбирают изделия из белого, комбинированного и красного золота. Меньше всего для будущих невест приобретается кольцо с фианитом.
Первое место в топе занял Санкт-Петербург, в котором женихи тратят на кольцо 9 953 рубля. На втором месте расположился город Саратов. Новосибирск занял 10-е место.