Новосибирский франчайзи «ШашлыкоFF» стал одним из владельцев «Москва-Сити»

Posted 26 июля 2022, 01:32
Published 26 июля 2022, 01:32
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Небоскребы называются «Москва» и «Санкт-Петербург». У этого комплекса есть несколько владельцев. Офисные помещения там сдаются от 40 000 за кв. метр в год.
Почти тысяча «квадратов» в высотках принадлежат компании «ДельтаГрупп». Ее совладельцем стал Андрей Кнаус. Он является крупнейшим франчайзи новосибирской сети баров ШашлыкоFF и возглавляет российскую федерацию серфинга, пишет MSK1.RU.
Помимо новосибирских ресторанов, у Кнауса есть еще бизнесы – недвижимость в Москве, а также предприниматель является совладельцем компании во Владимирской области. ООО «Омнитех» занимается производством летательных аппаратов, в том числе космические.