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Posted 26 июля 2022, 01:13

Published 26 июля 2022, 01:13

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

СК возбудил уголовное дело из-за жалоб на мусорный полигон на Малыгина в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело из-за жалоб на мусорный полигон на Малыгина в Новосибирске

26 июля 2022, 01:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следком возбудил уголовное дело по факту жалоб новосибирцев на мусорный полигон «Левобережный», который находится у Хилокского рынка. Информацию подтвердили в СУ СК по региону.

Дело заведено по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, вокруг объектов ТКО «Левобережный» на улице Малыгина и кладбище «Клещихинское» на улице Хилокской не были установлены санитарно-защитные зоны, которые уменьшают загрязнение атмосферного воздуха. Все это, по версии СК, нарушает права местных жителей.

Теперь Следственный комитет ведет расследование этого дела. Ранее ход проверки взял пол контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, жители левобережья Новосибирска 20 июля устроили общедомовое собрание, на котором пожаловались журналистами на ужасную вонь от горящей несанкционированной свалки на улице Малыгина. С их слов, дворы накрывает дымкой от тления мусора каждое лето да так, что они уже задыхаются.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор
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