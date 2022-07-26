СК возбудил уголовное дело из-за жалоб на мусорный полигон на Малыгина в Новосибирске

Напомним, жители левобережья Новосибирска 20 июля устроили общедомовое собрание, на котором пожаловались журналистами на ужасную вонь от горящей несанкционированной свалки на улице Малыгина. С их слов, дворы накрывает дымкой от тления мусора каждое лето да так, что они уже задыхаются.