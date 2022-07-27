«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка

Posted 27 июля 2022, 02:19
Published 27 июля 2022, 02:19
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По словам новосибирцев, непонятный гул начинается с шести утра до позднего вечера. Звуки похожи на работающий пылесос. От шума устали все жители близлежащих домов.
«Этот монотонный постоянный высокий звук давит на нервы. Я писала в пресс-службу рынка и в приёмную директора, но в первом случае формальная отписка, после которой ничего не поменялось, во втором случае и вовсе игнор»,
поделилась местная жительница.
Теперь женщина хочет добиться проверки, допустим ли такой уровень шума. Кроме того, сибирячка намерена привлечь к проблеме ответственные органы.