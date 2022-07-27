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Posted 27 июля 2022, 02:19

Published 27 июля 2022, 02:19

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка

«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка

27 июля 2022, 02:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска пожаловались на постоянный шум, который исходит от Центрального рынка. Об этом Atas.info рассказали очевидцы.

По словам новосибирцев, непонятный гул начинается с шести утра до позднего вечера. Звуки похожи на работающий пылесос. От шума устали все жители близлежащих домов.

«Этот монотонный постоянный высокий звук давит на нервы. Я писала в пресс-службу рынка и в приёмную директора, но в первом случае формальная отписка, после которой ничего не поменялось, во втором случае и вовсе игнор»,

поделилась местная жительница.

Теперь женщина хочет добиться проверки, допустим ли такой уровень шума. Кроме того, сибирячка намерена привлечь к проблеме ответственные органы.

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