Новосибирск стал центром международной сертификации клиник Сибири

«Высочайший уровень сибирской медицины известен далеко за пределами нашей страны. Пациенты из других стран не редкость в клиниках Новосибирска, Томска и других городов нашего округа. Но для того, чтобы людей направляли на лечение в наши клиники системно, медицинским организациям не хватает подтверждения, что уровень клиники соответствует международным стандартам. Этот пробел и позволит исправить наделение Новосибирского медицинского кластера полномочиями представителя сертифицирующей организации. Также клиники могут получить государственную поддержку на прохождение такой сертификации», - рассказала глава НМК и сети клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко.