Пенсии военным в 2022: почему не доплачивают, когда начнут получать в полном размере

«Пенсия военнослужащих составляет 74% от того, что им положено по закону. И правительство РФ каждый год вносит через Госдуму эту унизительную поправку, которая позволяет не доплачивать. А повышение пенсии на 10% в этом году они получили», - сказал Сулейманов.