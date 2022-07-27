Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Девушка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи — они лишь констатировали её смерть. Соседи рассказали, что Хушнуд Х. целыми днями ухаживал за школьницей — он готов был ради неё на все, но юной особе он быстро надоел и она флиртовать с другими, что ему и не понравилось.