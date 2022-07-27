Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Posted 27 июля 2022, 08:25
Published 27 июля 2022, 08:25
Modified 25 июля, 10:39
Updated 25 июля, 10:39
Погибшая Светлана в день убийства прогуливалась возле пруда в Нижней Ельцовки. Ближе к 23:00 к ней сзади подбежал её молодой человек и 15 раз ударил ножом — он был на неё зол из-за отправленных накануне интимных фотографий другому парню, пишет Сиб.фм.
Девушка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи — они лишь констатировали её смерть. Соседи рассказали, что Хушнуд Х. целыми днями ухаживал за школьницей — он готов был ради неё на все, но юной особе он быстро надоел и она флиртовать с другими, что ему и не понравилось.
Подруги утверждают, что скандал начался именно из-за фотографии. Однако парень и до этого устраивал разборки, поэтому девушка хотела написать на него заявление в полицию.
Мужчину задержали и возбудили на него уголовное дело за убийство — он уже был судим за аналогичное преступление, но тогда ему удалось отделаться от тюрьмы.