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Posted 27 июля 2022, 08:25

Published 27 июля 2022, 08:25

Modified 25 июля, 10:39

Updated 25 июля, 10:39

Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске

27 июля 2022, 08:25
Фото: Рома Хамраев / ВК.
Сюжет
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
В Новосибирске 27-летний мужчина жестоко зарезал свою 17-летнюю девушку в районе Нижней Ельцовки — её подруги заявили, что причиной расправы стала интимная фотография, которую убитая отправила другому парню.

Погибшая Светлана в день убийства прогуливалась возле пруда в Нижней Ельцовки. Ближе к 23:00 к ней сзади подбежал её молодой человек и 15 раз ударил ножом — он был на неё зол из-за отправленных накануне интимных фотографий другому парню, пишет Сиб.фм.

Девушка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи — они лишь констатировали её смерть. Соседи рассказали, что Хушнуд Х. целыми днями ухаживал за школьницей — он готов был ради неё на все, но юной особе он быстро надоел и она флиртовать с другими, что ему и не понравилось.

Подруги утверждают, что скандал начался именно из-за фотографии. Однако парень и до этого устраивал разборки, поэтому девушка хотела написать на него заявление в полицию.

Мужчину задержали и возбудили на него уголовное дело за убийство — он уже был судим за аналогичное преступление, но тогда ему удалось отделаться от тюрьмы.

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