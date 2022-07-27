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Posted 27 июля 2022, 05:51

Published 27 июля 2022, 05:51

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Сели на мель: огромный катер с людьми застрял на реке Обь в Новосибирске

Сели на мель: огромный катер с людьми застрял на реке Обь в Новосибирске

27 июля 2022, 05:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
26 июля компания людей застряли посреди обмелевшей реки в Новосибирске. Об инциденте рассказали в службе МАСС.

Все произошло в обеденное время в районе Затона на Оби. Там застрял катер с пятью пассажирами. В МЧС сообщили, что нужна эвакуация. Когда спасатели приехали на место, то поняли, что вытащить судно просто нереально из-за масштабов.

«На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство. Выяснилось, что это огромный катер, порядка 15 метров в длину, с большим водоизмещением и катер спасателей не в состоянии его сдвинуть. На борту судна находилось 5 человек»,

рассказали в МАСС.

В итоге пассажиры от эвакуации отказались. Оказывается, за ними уже следовал другой катер, которому под силу вытащить застрявшее судно.

В спасательной службе напоминают, что сегодня в Оби критический уровень воды. Поэтому на катерах и лодках необходимо передвигаться аккуратнее, заранее продумывать маршрут и контролировать скорость.

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