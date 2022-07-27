Сели на мель: огромный катер с людьми застрял на реке Обь в Новосибирске

Posted 27 июля 2022, 05:51
Published 27 июля 2022, 05:51
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Все произошло в обеденное время в районе Затона на Оби. Там застрял катер с пятью пассажирами. В МЧС сообщили, что нужна эвакуация. Когда спасатели приехали на место, то поняли, что вытащить судно просто нереально из-за масштабов.
«На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство. Выяснилось, что это огромный катер, порядка 15 метров в длину, с большим водоизмещением и катер спасателей не в состоянии его сдвинуть. На борту судна находилось 5 человек»,
рассказали в МАСС.
В итоге пассажиры от эвакуации отказались. Оказывается, за ними уже следовал другой катер, которому под силу вытащить застрявшее судно.
В спасательной службе напоминают, что сегодня в Оби критический уровень воды. Поэтому на катерах и лодках необходимо передвигаться аккуратнее, заранее продумывать маршрут и контролировать скорость.