В Новосибирской области скоро стартует сезон охоты на медведя: когда выдача лицензий

Posted 27 июля 2022, 05:55
Published 27 июля 2022, 05:55
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Охота на медведей и барсука стартует 15 августа. Бурого хищника можно будет добывать до 30 ноября, а другого зверя до 31 октября.
До этого срока, 3 августа, охотники должны получить лицензию на отстрел. Это можно сделать через портал "Госуслуги".
Согласно расписанию, охота на дичь начнется в Новосибирской области с 27 августа, на глухаря с 1 октября по конец зимы. С начала сентября можно подать заявку на отстрел лисы, енота, бобра, рыси, белки и зайца.