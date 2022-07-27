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Posted 27 июля 2022, 05:55

Published 27 июля 2022, 05:55

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирской области скоро стартует сезон охоты на медведя: когда выдача лицензий

В Новосибирской области скоро стартует сезон охоты на медведя: когда выдача лицензий

27 июля 2022, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минприроды Новосибирской области с 3 августа начинает выдачу разрешений на отстрел медведей и барсуков. График сезона охота опубликовали на сайте ведомства.

Охота на медведей и барсука стартует 15 августа. Бурого хищника можно будет добывать до 30 ноября, а другого зверя до 31 октября.

До этого срока, 3 августа, охотники должны получить лицензию на отстрел. Это можно сделать через портал "Госуслуги".

Согласно расписанию, охота на дичь начнется в Новосибирской области с 27 августа, на глухаря с 1 октября по конец зимы. С начала сентября можно подать заявку на отстрел лисы, енота, бобра, рыси, белки и зайца.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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