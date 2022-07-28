Дело возбудили о халатности полиции после убийства девушки в Новосибирске

«Родители заявляли в полицию с ноября 2021 года по июнь 2022 год на подозреваемого, который угрожал их дочери. Участковые проводили проверки, но в результате по всем заявлениям выносили отказ в возбуждении уголовных дел. Это повлекло по неосторожности смерть девушки. Возбуждено дело о халатности сотрудников полиции», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.