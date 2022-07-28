График выплаты детских пособий в августе 2022 года

Posted 28 июля 2022, 10:25
Published 28 июля 2022, 10:25
Modified 17 сентября 2022, 07:56
Updated 17 сентября 2022, 07:56
Данной категории получателей пособия начисляет министерство труда и социальной защиты региона проживания. И даты поступления денег варьируются – с 1 по 26 число месяца.
Новым заявителям выплаты приходят в течение 3 рабочих дней после одобрения. Следовательно, если оно было подано в конце июле, то деньги перечислят в первые дни августа, либо не позднее 26 числа.
В августе родители получат пособия на детей за прошлый месяц. Их начисляют ПФР по уже готовому графику.
Единым днем зачисления на карту является 3 число каждого месяца. В августе это будет рабочий день – среда, поэтому деньги придут в этот срок, не раньше. В почтовых отделениях забрать пособие можно до 25 августа.
Отмечается, что новым заявителям деньги могут начислить не позднее 9 августа, это при условии, что одобрение выплаты пришло 1 числа этого месяца. К тому, же родители получат сразу большую сумму за все предыдущие месяцы существования этой выплаты.
Напомним, размер пособия устанавливается от доходов семьи. Можно получить 25% от прожиточного минимума, либо 50% и 100%.
В указанные сроки также от ПФР приходят пособия по беременности и выплаты по уходу за ребенком до 3 лет.
Деньги не стоит ждать в августе тем, кто получил положительное решение по заявлению на выплаты в июле для детей от 8 до 17 лет и уже получил их досрочно.
По естественным причинам пособие можно не ждать в августе детям, которые достигли возраста 17 лет. Ведь по регламенту, эту меру поддержки получают до 16 - не старше.
О перспективах единовременной выплаты 10000 тысяч рублей к школе к 1 сентября 2022 читайте в нашем материале.
Подробнее ознакомиться с графиком поступлений пособий можно на сайте соцзащиты и ПФР в регионе проживания получателя. Информация может отличаться в зависимости от субъекта.