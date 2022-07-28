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Posted 28 июля 2022, 03:27

Published 28 июля 2022, 03:27

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС

Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС

28 июля 2022, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нашло нарушение при проведении торгов. Оказывается, Минцифры составило описание таким образом, что объект закупки был только под определенного производителя.

Таким образом, новосибирское Минцифры нарушило закон о защите конкуренции при проведении двух торгов на поставку многофункциональных устройств.

«Нарушение выразилось в составлении описания объекта закупки таким образом, что ему соответствует товар единственного производителя. Для участия в электронных аукционах была подана одна заявка, поэтому аукционы были признаны несостоявшимися. В итоге Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило контракты по начальной (максимальной) цене»,

объяснили в службе УФАС.

Доказательство того, что описание объекта закупки могло быть составлено только таким образом, Минцифры предоставить не смогло. Теперь ведомство устранит нарушения.

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#Общество#Новосибирск
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