Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС

Posted 28 июля 2022, 03:27
Published 28 июля 2022, 03:27
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Таким образом, новосибирское Минцифры нарушило закон о защите конкуренции при проведении двух торгов на поставку многофункциональных устройств.
«Нарушение выразилось в составлении описания объекта закупки таким образом, что ему соответствует товар единственного производителя. Для участия в электронных аукционах была подана одна заявка, поэтому аукционы были признаны несостоявшимися. В итоге Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило контракты по начальной (максимальной) цене»,
объяснили в службе УФАС.
Доказательство того, что описание объекта закупки могло быть составлено только таким образом, Минцифры предоставить не смогло. Теперь ведомство устранит нарушения.