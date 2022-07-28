Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС

«Нарушение выразилось в составлении описания объекта закупки таким образом, что ему соответствует товар единственного производителя. Для участия в электронных аукционах была подана одна заявка, поэтому аукционы были признаны несостоявшимися. В итоге Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило контракты по начальной (максимальной) цене»,