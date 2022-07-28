Новая разновидность коронавируса "Кентавр" зафиксирована в Новосибирской области

Posted 28 июля 2022, 07:57
Published 28 июля 2022, 07:57
Modified 17 сентября 2022, 07:56
Updated 17 сентября 2022, 07:56
Новая мутация коронавируса, известная как штамм "Кентавр", уже обнаружена в Новосибирской области, заявил главный врач новосибирской городской больницы № 3 Александр Осадчий. По словам медика, опыт других стран, где вспышка "Кентавра" зафиксирована 5-6 недель назад, позволяет предполагать, что число госпитализаций пациентов, зараженных новой мутацией COVID-19, резко вырастет.
Осадчий напомнил, что в Дании число больных с "Кентавром" в стационарах было самым высоким за всю историю пандемии коронавируса. В Англии показатели по госпитализации так же приблизились к рекордным значениям.
"Нужно учитывать, что там уровень вакцинации и ревакцинации гораздо выше, чем в России, и, соответственно, в Новосибирске. Сейчас уровень иммунитета по стране снизился до 12 процентов. Это настолько минимальная цифра… На мой взгляд, информационная политика в этой области проиграна. Изначально все было построено так, что мы сейчас победили и все успокоились. А успокаиваться было нельзя", - считает Александр Осадчий.
Эксперт подчеркнул, что сейчас в России можно поставить прививку только вакциной "Спутник V". Препараты "ЭпиВакКорона" и "Ковивак" сняты с производства. Запасов "Спутника" в Новосибирской области достаточно, очередей в пунктах вакцинации нет.
По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 59 новых случаев заражения COVID-19, в том числе, коронавирус диагностирован у 10 детей. Смертельных случаев не было.
В инфекционные отделения госпитализированы 272 пациента, в том числе 13 детей. В отделениях реанимации находятся 13 человек. На ИВЛ – 3 пациента.