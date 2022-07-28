Новая разновидность коронавируса "Кентавр" зафиксирована в Новосибирской области

"Нужно учитывать, что там уровень вакцинации и ревакцинации гораздо выше, чем в России, и, соответственно, в Новосибирске. Сейчас уровень иммунитета по стране снизился до 12 процентов. Это настолько минимальная цифра… На мой взгляд, информационная политика в этой области проиграна. Изначально все было построено так, что мы сейчас победили и все успокоились. А успокаиваться было нельзя", - считает Александр Осадчий.