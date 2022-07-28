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Posted 28 июля 2022, 07:57

Published 28 июля 2022, 07:57

Modified 17 сентября 2022, 07:56

Updated 17 сентября 2022, 07:56

Новая разновидность коронавируса "Кентавр" зафиксирована в Новосибирской области

Новая разновидность коронавируса "Кентавр" зафиксирована в Новосибирской области

28 июля 2022, 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Распространение нового штамма коронавируса "Кентавр" в Новосибирской области вызовет резкий всплеск количества госпитализаций пациентов с COVID-19, считает главврач горбольницы № 3 Александр Осадчий. Количество людей с иммунитетом сегодня мизерно

Новая мутация коронавируса, известная как штамм "Кентавр", уже обнаружена в Новосибирской области, заявил главный врач новосибирской городской больницы № 3 Александр Осадчий. По словам медика, опыт других стран, где вспышка "Кентавра" зафиксирована 5-6 недель назад, позволяет предполагать, что число госпитализаций пациентов, зараженных новой мутацией COVID-19, резко вырастет.

Осадчий напомнил, что в Дании число больных с "Кентавром" в стационарах было самым высоким за всю историю пандемии коронавируса. В Англии показатели по госпитализации так же приблизились к рекордным значениям.

"Нужно учитывать, что там уровень вакцинации и ревакцинации гораздо выше, чем в России, и, соответственно, в Новосибирске. Сейчас уровень иммунитета по стране снизился до 12 процентов. Это настолько минимальная цифра… На мой взгляд, информационная политика в этой области проиграна. Изначально все было построено так, что мы сейчас победили и все успокоились. А успокаиваться было нельзя", - считает Александр Осадчий.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас в России можно поставить прививку только вакциной "Спутник V". Препараты "ЭпиВакКорона" и "Ковивак" сняты с производства. Запасов "Спутника" в Новосибирской области достаточно, очередей в пунктах вакцинации нет.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 59 новых случаев заражения COVID-19, в том числе, коронавирус диагностирован у 10 детей. Смертельных случаев не было.

В инфекционные отделения госпитализированы 272 пациента, в том числе 13 детей. В отделениях реанимации находятся 13 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

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#Общество#Новосибирск#Вакцинация#Коронавирус
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