Новосибирские хирурги удалили опухоль головного мозга 15-летнему мальчику

Родители мальчика едва ли не отчаялись в поисках врачей, которые были бы готовы прооперировать ребенка. Опухоль находилась в самой важной области головного мозга, что сулит множество рисков при хирургическом вмешательстве. Но это не испугало врачей из Мешалкина.