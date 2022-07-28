Самые громкие убийства женщин Новосибирска из ревности: история преступлений

В 2017 году объявили в розыск 28-летнюю женщину. Ее муж рассказал, что подвез супругу до дома, а потом ему пришло сообщение «Ухожу к другому». Мужчина сам обратился в полицию и два дня активно участвовал в поисках, предлагая разные версии произошедшего. В деле нашли не состыковки и тогда новосибирец признался – это он убил свою жену, которая якобы хотела уйти к любовнику. Злоумышленник 7 раз ударил ее молотком, а затем утопил в болоте в селе Верх-Тула.