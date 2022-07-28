Томская ГК «Лама» закрывает ещё один универсам в Новосибирске

В декабре 2021 года в компании заявили, что SPAR на Фрунзе, 252 закрывается. Владельцу магазина SPAR пришлось отказаться от ведения бизнеса в этом месте из-за низкой рентабельности. Отметим, что супермаркет не входил в сеть «Горожанка», которую выкупила томская ГК «Лама».